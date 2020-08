Cecilia Rodriguez da Capri, baci bollenti e un bicchiere di vino-FOTO

Cecilia Rodriguez a Capri, beve vino in compagnia e volano baci ma rivolti alla telecamera

Visualizza questo post su Instagram La mia PAM @pamthemis Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 30 Ago 2020 alle ore 2:19 PDT

A Capri la sorella di Belen si sta divertendo molto, tra bicchieri di vino e la compagnia delle amiche è tutto fantastico. La rottura con Moser pare aver ridato a Cecilia una libertà che le dona tantissimo. Nei suoi scatti è sempre sorridente e felice. Appare anche più bella che mai, è come se avesse dei nuovi colori. La piccola Rodriguez sta trascorrendo le ultime giornate di vacanze a Capri con la sorella e la sua troupe di amici e collaboratori.

Ignazio Moser sembra ormai un lontano ricordo, dopo 3 anni insieme e il desiderio di una famiglia e il matrimonio sembra assurdo che sia finita così. Forse però entrambi stanno meglio in questo modo, insomma non appaiano poi così tristi sui social. Sicuramente potrebbe essere tutta una copertura per nascondere la sofferenza ai fan e farsi vedere forti sforzandosi di sembrare felici. Oppure davvero quella storia non aveva più nulla da raccontare.

Il rientro a Milano sarà traumatico per le Rodriguez

Visualizza questo post su Instagram guarda che luna ……. Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 29 Ago 2020 alle ore 1:09 PDT

In ogni caso è ancora estate e si sa d’estate tutto è possibile e tutto è diverso, si vedrà quando entrambi rientreranno nella grigia Milano pronti ad affrontare la routine di sempre ma stavolta da soli. Sarà più dura essere forti quando non si possono fare lunghe passeggiate lungo il mare e bagni infiniti al tramonto e infine cene e serate strepitose con gli amici al sapore d’estate. Anche Belen che con l’estate è rinata come tutti, dovrà affrontare il rientro a Milano senza il marito. Chissà come andranno le cose, almeno sono in due ad affrontare la stessa cosa e si possono tenere compagnia.

Visualizza questo post su Instagram 🤍 Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 26 Ago 2020 alle ore 11:41 PDT

Però dopo un’estate del genere, che nonostante le misure di sicurezza contro il covid è stata magnifica per le sorelle Rodriguez, anche se malinconica e pensierosa probabilmente. Tornare alla realtà e alla vita di tutti i giorni sarà un’impresa non da poco.

