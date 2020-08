Chef Barbieri sugli alberghi post quarantena: “Lo stato non li ascolta”

Lo Chef Barbieri è pronta per la nuova edizione di 4 hotel, ma intanto al Fatto quotidiano svela qualche retroscena e la situazione attuale

Tutti lo conoscono, oltre che per la sua bravura in cucina, per essere uno dei giudici di Master Chef Italia e di 4 hotel. Bruno Barbieri è un imprenditore a 360 gradi che oltre ad apparire in televisione, ha investito nella ristorazione. In un’intervista rilasciata al Fatto quotidiano ha svelato alcuni retroscena delle riprese e in particolar modo si è soffermato sulle questioni post pandemia, il Governo, secondo il suo parere, dovrebbe sostenere maggiormente il settore della ristorazione.

Chef Barbieri, il suo parere post-pandemia