Chiara Ferragni piange disperatamente, solo pochi condividono il motivo

Chiara Ferragni in lacrime davanti alla tv, il marito la riprende e ci scherza

Visualizza questo post su Instagram Ciao Sardegna! Sei e rimani uno dei luoghi più belli al mondo 🇮🇹💖 Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 28 Ago 2020 alle ore 4:00 PDT

La Ferragni piange su Instagram, il marito la riprende mentre guarda per l’ennesima volta “Alla ricerca di Dory”, il sequel di “Alla ricerca di Nemo” e come sempre piange come una bambina. Sembra emozionarsi ogni volta più lei che suo figlio Leone davanti al famoso cartone animato. D’altronde bisogna riconoscere che il cartone in questione è commovente. Il film infatti parla di Dory, il personaggio matto del film precedente.

La storia ruota intorno a Dory che perde i genitori e quindi deve ritrovarli, nel suo percorso incontra amici ma anche nemici che la porteranno ad allontanarsi dal suo obiettivo. I suoi compagni di avventure creano un legame meraviglioso con lei e la aiutano fino alla fine. E quando sembra perdere ogni speranza, Dory riesce finalmente a ricongiungersi con la sua famiglia. Quindi bisogna darne atto alla Ferragni, che la storia è veramente commovente e piena di lezioni di vita.

Si ritorna a Milano dopo le vacanze e i Ferragnez festeggiano l’anniversario

Visualizza questo post su Instagram It feels so good to be back in the city 🙏🏻 Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 30 Ago 2020 alle ore 5:49 PDT

Ed è così che ricomincia la routine per Fedez e la Ferragni, tornati dalla Sardegna ora possono guardare i cartoni con il loro bimbo. Si riprende la routine milanese, ma c’è anche tempo per festeggiare una ricorrenza importante. La coppia infatti festeggia due anni di matrimonio. Sono già passati due anni da quel meraviglioso giorno nel cuore della Sicilia, in cui i due si sono detti Sì. E per l’occasione andranno a Roma, per unire un impegno lavorativo di Fedez che deve girare un nuovo show per Amazon e intanto possono organizzare l’anniversario perfetto nella Capitale.

Visualizza questo post su Instagram Mum and dad ❤️ Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 28 Ago 2020 alle ore 8:22 PDT

Quale posto è più romantico della bella Roma. Ci sono ristoranti stupendi a Roma e luoghi magici e romantici come la Fontana di Trevi. Protagonista di moltissimi film del cinema famosi come, “La dolce vita” di Federico Fellini. Insomma i Ferragnez hanno l’imbarazzo della scelta sul dove passare il loro anniversario.

