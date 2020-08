Diversi i nuovi focolai di coronavirus scoppiati negli ultimi giorni nel nostro Paese. Qui la mappa regione per regione

L’emergenza sanitaria in Italia non si placa. Diversi i focolai di coronavirus che stanno esplodendo nel nostro Paese in questi giorni. Preoccupano e non poco questi cluster che si cerca di circoscrivere ed identificare nel più breve tempo possibile.

Uno scenario del genere fa paura ma non è di certo una sorpresa. Gli studiosi lo aveva anticipato: con la fine del lockdown e con la riapertura della attività quello dei focolai sarebbe stata una conseguenza più che ovvia.

“Eravamo consapevoli che avremo affrontato una stagione di convivenza con il virus – ha ammesso il ministro della Salute Roberto Speranza – Dobbiamo essere veloci, incisivi, determinati per poter ricondurre i focolai alla normalità nel più breve tempo possibile. Questa è la nostra sfida”.

Quello che preoccupa maggiormente è il ritorno dalle vacanze, non solo da zone del nostro Paese diventate un po’ a rischio come la Sardegna ma anche da Paesi esteri come Malta, Grecia, Spagna e Croazia. I focolai attivi nel nostro Paese sono diversi e tutti attenzionati. Vediamo quali sono le zone in questione.

LEGGI ANCHE –> Covid-19, negazionisti del virus in azione: “Non venire qua se…”

Coronavirus: nuovi focolai in Italia, la mappa

Tra i nuovi focolai da tenere sotto controllo quello di Oppido Mamertina, in Calabria. Qui, nella frazione Messignadi, la conta dei positivi è di 13 persone. Ecco che così l’area è stata denominata zona rossa con un’ordinanza firmata dalla governatrice Jole Santelli. Oltre a questo, vige nella frazione il divieto di allontanamento di tutti i residenti e il divieto di accesso. Consentiti solo gli spostamenti per motivi di necessità, lavoro o di salute. Sospese, inoltre, anche “tutte le attività commerciali e produttive, ad eccezione di quelle ritenute essenziali”. Norme che ci fanno tornare un po’ indietro nel tempo di alcuni mesi.

Non va meglio, sempre in Calabria, in provincia di Cosenza a Cassano allo Jonio dove i contagiati sono 7. Nella giornata di ieri sono risultati positivi altri 3 cittadini del Bangladesh. Proprio una persona del Bangladesh aveva acceso la miccia del focolaio arrivando nella cittadina del Cosentino.

Cluster da attenzionare anche in Toscana, a Forte dei Marmi. Qui sono 9 i casi di positività al coronavirus che sono stati isolati e registrati in un locale, prontamente chiuso dai proprietari in accordo con il sindaco Bruno Murzi. Tutti dipendenti del locale sono i positivi e conviventi in un’unica abitazione. Stanno tutti bene, otto su nove asintomatici e nessun ricovero.

LEGGI ANCHE –> Covid, il Governo di affida a Crisanti: allo studio un piano di sorveglianza

Anche Milano non è immune dai focolai. Ne è stato individuato uno nella Rsa di via Quarenghi. 26 in totale i positivi tra ospiti e personale della struttura. Quasi tutti senza sintomi, solo due ne presentano alcuni.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.