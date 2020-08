Crisi tra Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo: “I miei non lo accettano”

Dopo giorni di indiscrezioni e litigate, Antonella Fiordelisi conferma il momento difficile con Francesco e parla del mancato supporto dei suoi genitori

La coppia scoppiata Antonella Fiordalisi e Francesco Chiofalo sembrano essere quasi alla fine. Lo ha ammesso Antonella Fiordelisi che, attraverso le stories di ieri sul suo profilo Instagram, ha parlato di “momento difficile” con Chiofalo, svelando il motivo di natura familiare che ci sarebbe dietro il loro allontanamento.

Gli ultimi eventi che hanno coinvolto la coppia non lasciavano ben sperare per i due. Una settimana fa, infatti, Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo avevano dato spettacolo in un ristorante di Taormina. Sulle prime sembrava che la giovane salentina avesse litigato con l’amica Noemi De Crescenzo e che nella discussione fosse finito Chiofalo, schiaffeggiato da Antonella e poi fuggito dal locale in lacrime.

Da quel momento la coppia è entrata in crisi e soprattutto Antonella ha iniziato a mettere in discussione il suo rapporto con il ragazzo, personal trainer diventato famoso grazie alla partecipazione a Temptation Island.

Ad aumentare la distanza tra Antonella e Francesco ci sarebbero però altri motivi di tipo familiare. La modella ne ha parlato ieri direttamente sulle sue stories di Instagram chiedendo consiglio ai fan: “Io e Francesco stiamo parlando e stiamo capendo cosa fare, perché siamo in crisi. Mi trovo a lottare con la mia famiglia che non accetta questa cosa e non vuole assolutamente che io stia con lui. Tengo a lui ma tengo tanto anche alla mia famiglia quindi devo capire cosa fare“.

Antonella Fiordalisi e la sua tormentata storia d’amore con Francesco