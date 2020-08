Diletta Leotta, passeggiata oscura sul mare cristallino: una bomba di sensualità – FOTO

Diletta Leotta dondola sul mare cristallino e fa gongolare i suoi fan con pose di alta sfrontatezza del suo fisico, ormai noto a tutti: che bomba!

Un effetto ottico di luci ed ombre attraversa il cammino sensuale di Diletta Leotta verso desideri proibiti. Questa volta non è l’amore a farla da padrona negli scatti di vita della sexy conduttrice di DAZN, bensì tutto il suo nudo fascino, raccolto in un paesaggio mozzafiato.

L’estate 2020 della sensuale e professionale “artista” siciliana ha visto duellare lei con la cognata Eleonora Incardona che l’ha più volte “tamponata” sul percorso di Miss divinità del nuovo decennio. Ma Diletta, in realtà non si è mai fatta trovare impreparata.

La felicità stampata sul viso è un’altra peculiarità che l’ha più volta aiutata a superare diversi ostacoli, fino ad abbattere la spietata concorrenza delle “colleghe” showgirl di Instagram.

Diletta Leotta per questa estate non ha scelto compagnie maschili, considerata anche la sua relazione con l’ex pugile Daniele Scardina, ormai pienamente sul viale del tramonto. Daniele è stato addirittura trovato positivo al Covid-19, ma Diletta non si è voltata indietro ed ha continuato per la sua strada.

Diletta Leotta sul percorso della libertà: un’oscurità di sensualità sfiora la libidine dei fan