Eleonora Incardona con mille rose rosse intorno | Mistero sui social FOTO

Eleonora Incardona ha pubblicato due foto tramite il proprio profilo Instagram, in cui appare circondata da mazzi di rose rosse, per un totale di ben mille

Sono due foto a dir poco sorprendenti quelle pubblicate tramite il proprio profilo Instagram da Eleonora Incardona. Si tratta di un post, in cui sono presenti due immagini che ritraggono la ragazza circondata da mazzi di rose rosse. Ben mille, come precisa lei stessa all’interno del contenuto con tre hashtag che fugano ogni tipo di dubbio al riguardo. A non precisare però è chi gliele abbia inviate.

Così si è scatenato un vero e proprio mistero. Chi sarà il misterioso autore di questo gesto così romantico? Nel box dei commenti che si trova sotto alle immagini in questione si leggono messaggi di vari utenti che affermano di essere loro gli autori di questo regalo estremamente galante, anche se sembra evidente il loro carattere scherzoso. Insomma, il mistero tra i 420mila follower resta ancora.

Eleonora Incardona, mistero sulle mille rose rosse | Chi sarà l’autore del gesto romantico? – FOTO