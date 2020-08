Emma Watson, avete mai visto il fratello? Uguali, somiglia a Draco – FOTO

Emma Watson, avete mai visto il fratello? Uguali, somiglia a Draco Malfoy. Interpretava Hermione Granger in Harry Potter

Emma Watson è una delle attrici più famose del mondo, in particolar modo per aver interpretato Hermione Granger nella saga di Harry Potter. Solo i fans dell’attrice sanno cose private della sua vita, come il fatto che Emma ha un fratello più piccolo, che sui chiama Alex Watson ed è nato nel 1992 in Francia. Ha solo due anni in meno ad Emma e i due si somigliano in un modo strabiliante: basta guardare una loro foto insieme per cogliere le numerose somgilianze.

LEGGI ANCHE -> Uomini e Donne, il Coronavirus prende tutti: nuova corteggiatrice contagiata

Interpretava Hermione in Harry Potter, Emma Watson ha un fratello che somiglia a Draco Malfoy

Bello com’è, lavora come modello professionista. I lineamenti del suo viso sono davvero molto simili a quelli di Emma, ma la cosa curiosa è che somiglia molto a Tom Felton, l’attore che interpreta Draco Malfoy. A pensare che Alex ha perfino recitato come comparsa insieme ad Emma, in uno dei film della saga. Alex ha conquistato proprio tutti sui social: è dai tempi di Harry Potter che il giovane viene seguito dai fans dell’attrice che lo ammirano per la sua bellezza genuina.

LEGGI ANCHE -> Lutto ad Amici, scomparso uno dei volti noti del programma

Ad oggi Alex ha 28 anni ed è bellissimo. Lui ed Emma si somigliano tantissimo e sono molto amati sui social. Spesso su Twitter gli utenti pubblicano le foto di Alex perché “è giusto che la gente sappia quanto è bello il fratello di Hermione, anche lui merita davvero tanto”.