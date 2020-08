Francesca De Andrè: lato A bombastico e sguardo super sensuale – Foto

Francesca De Andrè super sensuale su Instagram con un look con una scollatura profonda che esalta il lato A: “Splendida”, scrivono i fan.

Francesca De Andrè bellissima e con un lato A spettacolare lascia senza parole i fans, incantati di fronte all’ultima foto pubblicata su Instagram. La figlia di Cristiano De Andrè regala ai followers una foto super sexy in cui con un semplice top con una profonda scollatura fa sognare tutti.

“La pratica dell’introspezione è il modo più piacevole di vivere”, scrive la De Andrè conquistando like e commenti. “Sei sempre bellissima”, “Splendida”, “Molto sensuale”, “Sempre meravigliosa”, “Sei sempre sexy”, sono solo alcuni dei commenti dei fans.

Francesca De Andrè e il rapporto con Barbara D’Urso: “Le devo dire grazie. Quello che mangio me lo guadagno”

Francesca De Andrè è un volto popolare del piccolo schermo ed è stata anche una protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso. Del rapporto con la conduttrice di canale 5, la De Andrè ha parlato in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Diva e Donna.

“Devo dire grazie a Barbara d’Urso, anche se il suo bene me lo sono guadagnato. Lei non ti regala nulla. Ha mandato i suoi giornalisti a controllare tutto quello che dicevo”, ha detto la nipote di Fabrizio De Andrè.

“Quello che mangio, me lo guadagno. Tutti pensano che io sia raccomandata. Non funziona così. Mi hanno sempre messo i bastoni tra le ruote. Ho fatto l’Isola dei Famosi nel 2011 e tutta la famiglia sempre contro. Col tempo mi sono affermata come opinionista, ma le cose non sono cambiate”, ha aggiunto la De Andrè.