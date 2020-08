Joe Bastianich, avete mai visto la sua ex? Era una delle Lollipop – FOTO

Joe Bastianich, avete mai visto la sua ex? Era una delle Lollipop. Il famoso giudice di Masterchef stava con Roberta Ruiu

Joe Bastianich, il giudice di Masterchef, è uno dei personaggi televisivi più amati degli ultimi anni. Classe 1968, è figlio di genitori italiani esuli istriani, Felice Bastianich e Lidia Matticchio. La passione per la cucina gliel’ha sicuramente trasmessa sua madre, che è la prima in famiglia ad aver avuto successo nel settore della ristorazione. Ha scritto anche diversi libri e condotto diversi programmi televisivi che riguardano la cucina. Ad oggi Joe è sposato, ma prima di unirsi in matrimonio ha avuto una storia con un’ex cantante del gruppo Lollipop.

LEGGI ANCHE -> Uomini e Donne, il Coronavirus prende tutti: nuova corteggiatrice contagiata

Joe Bastianich stava con una delle Lollipop: stiamo parlando di Roberta Ruiu

Si tratta proprio di Roberta Ruiu, nata nel 1981: è l’ex cantante del famoso gruppo musicale Lollipop, che è stato famoso tra gli anni 2001 e 2013. Il gruppo raggiunse il successo con il brano Down, down, down, che divenne un tormentone. Lei e Joe hanno avuto una storia e sono stati paparazzati diverse volte, nonostante le continue smentite da parte dei due. Lei ha avuto una storia lunghissima con Daniel e poi ha partecipato a Uomini e Donne. Dopo un ritorno di fiamma, si sono lasciati definitivamente nel 2016.

LEGGI ANCHE -> Lutto ad Amici, scomparso uno dei volti noti del programma