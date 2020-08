Karina Cascella e il cambio look: “Con questi capelli sei divina”. I suoi fans si sbilanciano e le danno qualche consiglio sul look

Karina Cascella sta pensando di fare un cambio look e ha chiesto dei consigli ai suoi followers, pubblicando una foto su Instagram dall’alto per far vedere il colore dei suoi capelli naturali alla radice. I commenti dei followers non si sono fatti attendere: il problema, però, è che le hanno dato tutti consigli molto diversi tra loro e non sarà facile ora decidere quale seguire tra i tanti!

Karina Cascella, l’influencer chiede consiglio per un cambio look ai capelli

“Guardate la base dei miei capelli” scrive Karina. “Quello sapete che è il mio colore naturale, ma vorrei schiarirli un pochino più bionda anche alla radice e… domandona! Taglio di nuovo? O cambio le extension e li tengo ancora più lunghi? Datemi un consiglio!”. Ciò che in tanti hanno cercato di farle notare, è che qualsiasi sia la sua decisione, starà bene comunque. Con qualsiasi taglio di capelli o qualsiasi colore. Tra i tanti commenti, ci sono quelli più sospettosi: “Come mai vuoi cambiare look? Si dice che quando una donna vuole cambiare, comincia dai capelli!”. Effettivamente, anche se è un detto antico, continua a calzare a pennello sulle donne ancora oggi. Ci sono cambiamenti in vista per la bella Karina o semplicemente ha voglia di darci un taglio?

Qualsiasi sia la ragione per cui nutre questo desiderio di cambiare look, i suoi fans hanno proprio ragione: con qualsiasi colore o taglio sarebbe comunque bellissima.