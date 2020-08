La routine mattutina per combattere lo stress: ecco alcuni consigli

Lo stress è una condizione a cui siamo tutti abituati per un motivo o un altro, ecco il rimedio per combatterlo fin dalla mattina

Siamo abituati allo stress, ormai fa parte della nostra vita. Abbiamo vite frenetiche, sempre in movimento, sempre messi alla prova dalle situazioni e molto spesso lo stress che si crea ci fa male. Si possono anche avere problemi di salute causati dallo stress. La cosa migliore per tenerlo sotto controllo, è combatterlo fin dalle prime luci della mattina, appena svegli. In questo modo iniziamo la giornata con il piede giusto.

La colazione è la prima cosa che può determinare l’andamento della giornata. Essendo il pasto più importante, perché ci da l’energia per affrontare il resto del giorno, dev’essere una colazione ben preparata. Il consiglio è di assumere frutta anche in forma di centrifugato, poi yogurt con fiocchi d’avena e il latte fresco. Questi sono gli ingredienti per una colazione che ci fa partire con il piede giusto.

Adottare i giusti accorgimenti, può renderci la vita più rilassata

Un altro aspetto importante che riduce lo stress, è la scelta dei vestiti da indossare la sera prima. Perdere 5 minuti di sera è meglio che perderli la mattina, quando si è in ritardo e bisogna ancora scegliere i capi da indossare. Questo crea un altra causa di stress che possiamo evitarci. L’acqua è un’altro elemento fondamentale, sopratutto la mattina. Un corpo idratato è un corpo rilassato. Svegliarsi prima dell’orario previsto è sicuramente un’ottima idea per ridurre lo stress. Avere il tempo di prepararsi con calma ci fa essere più tranquilli. Anche una passeggiata alla mattina può giovare parecchio alla salute e alla mente.

Se si seguono con attenzione queste azioni, poi diventeranno abitudini e le faremo senza neanche accorgercene. Questo può solo che fare bene alla salute mentale e del nostro corpo. Ridurre lo stress è importante, perché se non si fa quando si è in tempo poi può creare seri problemi.

