Laura Pausini, sensualità irresistibile tra luci e ombre – FOTO

Brisighella (Ravenna). Anche questo venerdì vi faccio conoscere un pezzettino della mia Romagna. Ieri pomeriggio sono passata tra questi campi di lavanda, che amo sia per il colore che il profumo… passeggiare tra la natura mi rilassa sempre tantissimo! E sono contenta di esserci stata proprio ieri, perché oggi qui diluvia 🙁. Hoy viernes también os hago conocer un poquito de mi Romagna. Ayer por la tarde pasé por este campo de lavanda que amo por su color y su perfume… ¡pasear por la naturaleza me relaja muchísimo! ¡Estoy feliz de haber estado ayer, porque hoy llueve aquí 🙁! I want you to discover a bit of my Romagna this Friday too. Yesterday afternoon I walked through these fields of lavender, that I love both for its perfume and color… walking through nature always relaxes me so much! I’m happy to have visited them yesterday, because today it’s raining 🙁. Nesta sexta-feira também faço-lhes conhecer um pouco da minha Romagna. Ontem à tarde eu passei por este campo de lavanda que amo pela sua cor e seu perfume… passear pela natureza me relaxa muitíssimo! Estou feliz por ter estado ontem, porque hoje chove aqui 🙁. Même ce vendredi je vous fais connaître un morceau de ma Romagne. Hier après-midi, je suis passée par ces champs de lavande que j’aime tant pour la couleur que pour le parfum… marcher dans la nature me détend toujours autant! Et je suis contente d’y avoir été vraiment hier car aujourd’hui, ici il pleut 🙁! #Lavanda #Lavender #Romagna