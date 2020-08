Mafia, il Viminale: al Nord l’Emilia Romagna supera la Lombardia

Il report del Viminale pone l’Emilia Romagna subito dopo Calabria, Campania e Sicilia, addirittura davanti alla Lombardia

Il Viminale ha pubblicato la relazione sull’incidenza delle organizzazioni criminali nel tessuto sociale relative al 2019. L’anno scorso sono aumentate le truffe informatiche ( +12%) e sono cresciute di un quarto (+25,1%) le interdittive antimafia emesse contro le imprese sospettate di collusioni malavitose. Inoltre, tra le regioni del Nord spicca l’Emilia Romagna, che ha superato la Lombardia, da sempre prima regione italiana del settentrione in termini di infiltrazioni criminali. “La relazione del Ministero dell’Interno certifica l’emergenza criminalità, legata alle infiltrazioni mafiose. L’anno scorso sono aumentate addirittura di un quarto (+25,1%) le interdittive antimafia emesse contro le imprese sospettate di collusioni malavitose. L’Emilia Romagna ha visto addirittura 228 imprese oggetto di questo pesante provvedimento interdittivo con l’obiettivo di contrastare l’economia mafiosa e preservare il tessuto imprenditoriale sano e regolare”. Con queste parole il consigliere regionale Rancan ha stigmatizzato i dati del Viminale.

Mafia, penetrazione al Nord

Il fenomeno dell’infiltrazione mafiosa al nord è stato sottovalutato. Da un sondaggio emerge che 4 cittadini su 10 ritengono marginale la presenza delle mafie in Veneto. In realtà, Bruno Cherchi, capo della procura di Venezia e coordinatore della Dda, ha affermato che «c’è stata una scarsa comprensione» di questo fenomeno, non limitata al territorio veneto, ma un po’ in tutto il Nord Italia.

Una tendenza a minimizzare che «ha portato ad intervenire con ritardo e forse non ancora con misure adeguate”. Le mafie da tempo sono entrate nel tessuto al Nord inserendosi negli appalti di servizi e forniture. Dietro c’è sempre un inevitabile legame con chi rappresenta la Cosa Pubblica.

