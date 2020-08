Melita Toniolo, décolleté a dir poco mozzafiato | Che meraviglia – FOTO

Melita Toniolo continua a pubblicare foto che lasciano senza fiato tramite il proprio profilo Instagram, come questa con il suo décolleté ben in vista

Melita Toniolo non delude mai. Ogni suo contenuto pubblicato tramite il proprio profilo Instagram sono uno spettacolo per gli occhi dei suoi tantissimi fan. Che siano foto, video o semplici ‘stories‘, poco cambia. Lo spettacolo è assicurato. D’altronde non è un caso che abbia conquistato il pubblico sin dalle sue prime apparizioni sul piccolo schermo. Era il lontano 2007, quando l’allora 21enne partecipò come concorrente alla settima edizione del Grande Fratello.

Nel corso di quel reality show, presentato da Alessia Marcuzzi ed andato in onda su Canale 5, fu uno dei principali protagonisti guadagnandosi l’affetto dei telespettatori. Da quel momento il numero dei suoi ammiratori non ha fatto altro che salire giorno dopo giorno. E questo dato si riflette anche sui social network. Pensate che su Instagram l’ex Diavolita è seguita da ben un milione e 100mila persone.

LEGGI ANCHE —> Cecilia Rodriguez da Capri, baci bollenti e un bicchiere di vino-FOTO

Melita Toniolo, décolleté da capogiro | Il suo post conquista anche le donne – FOTO