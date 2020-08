Agli MTV Video Music Awards 2020 Lady Gaga vince in grande e regala una delle esibizioni più belle della serata, insieme a lei anche Ariana Grande

Era la più nominata della serata, insieme all’amica e collega Ariana Grande, e si è portata a casa cinque premi risultando l’artista più premiata degli MTV Video Music Awards 2020. Lady Gaga ha trionfato in un’edizione particolare, che a causa del Coronavirus non si è potuta svolgere tradizionalmente. Niente pubblico, che ha potuto seguire l’evento solo da casa. Non sono mancate pero’ le esibizioni degli artisti, avvenute in diverse location e trasmesse in collegamento. Tra questi anche Lady Gaga che ha regalato un medley della durata di dieci minuti. Iconici anche i suoi cambi look e le maschere utilizzate anche per ricordare al pubblico l’importanza di indossarle.

L’esibizione con Ariana Grande e il Tricon Award

Lady Gaga continua a mantenere il suo titolo da icona pop e non ha mancato di ricordarlo al pubblico anche nel corso dei VMAs. La sua era una delle esibizioni più attese e non ha deluso le aspettative. La cantante ha portato sul palco un medley di canzoni tratte dal suo ultimo album “Chromatica“. Partendo da “Enigma“, passando per “Chromatica II” e “911“. A raggiungerla sul palco anche Ariana Grande con la quale ha cantato e ballato “Rain On Me“, brano con il quale hanno vinto in tre categorie: quella di “Canzone dell’anno“, “Miglior collaborazione” e “Miglior cinematografia di un video musicale“. Lady Gaga ha poi concluso la performance con il primo singolo tratto dal disco, “Stupid Love“. Ogni cambio look ha previsto un cambio mascherina, sfoggiando per l’occasione delle creazioni in perfetto stile Gaga.

Ma la cantante è stata premiata anche come artista dell’anno e ha ricevuto il primo Tricon Award. I VMAs lo hanno introdotto proprio quest’anno e verrà consegnato agli artisti che si sono contraddistinti non solo nella musica ma anche in altri campi, come quello della recitazione o dell’impegno sociale. La prima a ricevere questo premio è stata proprio Lady Gaga che ha ringraziato per l’onore, invitando le persone a credere in se stesse.

“La cultura pop vi ispirerà e la grandezza dell’arte vi rafforzerà e vi permetterà di affrontare le difficoltà con la sua generosità e il suo amore” ha detto durante il suo discorso di ringraziamento, che si è concluso con un messaggio: “Indossate la mascherina, è un segno di rispetto“.

