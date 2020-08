Nasce durante uno show di Max Giusti: dopo 18 anni si incontrano FOTO

Nasce durante uno show di Max Giusti: dopo 18 anni si incontrano. La dolcissima storia di Martina: la mamma ruppe le acque durante uno spettacolo del comico

Max Giusti di lavoro fa ridere le persone, e proprio per una risata nel 2002 una donna ruppe le acque al settimo mese di gravidanza, durante un suo spettacolo. Era il lontano 17 agosto 2002, Max portava in tour “Lo scemo del villaggio Globale” e quella sera si esibì allo stabilimento balneare Il Pareo di Marina di San Nicola. Tra il pubblico, c’era Daniela Mannu, una ragazza di 28 anni che era in dolce attesa.

Sua madre rise troppo durante lo spettacolo di Max Giusti e ruppe le acque: eccola dopo 18 anni

Era in compagnia del marito, Luigi Vittozzi, quando per le troppe risate avverte un piccolo malore. Capisce subito e non perde tempo, corre in ospedale e dopo 5 ore di travaglio viene alla luce, e in largo anticipo, la piccola Martina. Vedendola piangere alla nascita, il padre disse: “piange dalle risate”. La storia finì su tutti i giornali.

Da quel giorno sono trascorsi 18 anni. In questi giorni Max si sta esibendo e ieri sera, a Cerveteri, tra il pubblico c’era Martina. Il suo manager è entrato in contatto con la ragazza e gli ha fatto una sorpresa. Daniela, la mamma di Martina, ricorda benissimo quel giorno. “Come dimenticare quel momento? Per me era la prima figlia, quando ho avvertito una fitta molto forte al ventre ho avuto paura. Ho pensato “ma devo partorire proprio ora?”.

Per Max è stata una bellissima emozione ritrovarla dopo tutti questi anni.