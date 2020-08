Nozze bis per Francesco Facchinetti che chiede scusa alla moglie – FOTO

Francesco Facchinetti si risposa con la moglie Wilma Helena Faissol ma nel giorno delle nozze chiede scusa alla moglie.

Chiedo scusa se l’ho sposata vestito da scappato di casa, queste le parole ironiche che Francesco Facchinetti ha appena pubblicato sul suo profilo Instagram. In effetti, dalla foto emerge chiaramente un look non proprio consono al matrimonio, soprattutto per uno dei momenti più importanti delle nozze; il taglio della torta, decorata con fiori rosa e presenti le loro iniziali F ed W. Per la coppia sono le nozze bis, si erano sposati infatti nel dicembre del 2014 con una cerimonia semplice. Dal matrimonio sono nati due figli, Leone di 6 anni e Lavinia di 4.

Un matrimonio organizzato in 48 ore

Il conduttore ha dichiarato di aver organizzato tutto in 48 ore, forte il desiderio di rinnovare le promesse con la moglie Wilma. Facchinetti è felice del risultato ottenuto nonostante abbia avuto così poco tempo per organizzare tutto. Ammette ai suoi numerosi follower di avere l’orlo del vestito e le scarpe da tamarro, così ironizza il conduttore. Numerosi i messaggi affettuosi rivolti alla coppia su Instagram che ne apprezzano la sincerità ed il romanticismo nel voler risposare Lady Facchinetti.

La coppia doveva festeggiare il matrimonio nel 2015 ma essendo in attesa di Lavinia avevano deciso di festeggiarlo nella primavera del 2020. Rinviato nuovamente a causa del Covid, si sono finalmente concessi una festa di nozze tutta per loro.

Attualmente l’intera famiglia è su Real Time la domenica sera con The Facchinettis, confermandosi una delle famiglie italiane più seguite sui social e adesso anche in TV.

