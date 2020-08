Regina Elisabetta, cosa succederà quando morirà: è già tutto pronto. La Regnante ha già deciso cosa avverrà dopo la sua morte: ben dodici giorni di lutto

È già tutto pronto per la morte della Regina Elisabetta: stiamo parlando della Regnante più longeva del Regno Unito, si seguirà un protocollo ben preciso, definito davvero in ogni più piccolo dettaglio. Ad ora sono 67 anni che Elisabetta ha maturato sul trono di Inghilterra. Da poco della fine della Seconda Guerra Mondiale, fino ad oggi alla Brexit, si tratte dell’ennesimo avvenimento che è già diventato storia. L’operazione London Bridge.

Già tutto pronto per la morte della Regina Elisabetta: “Ci saranno 12 giorni di lutto”

Per ragioni di sicurezza e perché ogni cosa dovrà andare alla perfezione: è già stato deciso che le comunicazione in merito alla dipartita della Regina avranno un nome in codice. “London Bridge is down” (London Bridge è crollato). Poi sarà il segretario personale di Elisabetta a comunicare la notizia agli altri capi di Stato, i quali riceveranno le informazioni preliminari prima di sudditi e media. Successivamente verranno avvisati i media, l’annuncio verrà ufficializzato e dato dalla Press Association. Quest’ultima poi comunicherà al resto del mondo la dipartita della Regina.

