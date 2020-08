Sabrina Salerno, nonostante un’età non più giovanissima, è sempre una donna sensuale e avvenente: sui social non è scappata ai fan una testimonianza di un cameraman.

Sabrina Salerno è una cantante amatissima dal pubblico italiano. La ligure ha ottenuto numerosissimi successi in carriera ed è al centro dell’attenzione da più di 30 anni. La nativa di Genova, nonostante un età non più giovanissima, è sempre una donna favolosa ed è dotata di un fisico marmoreo. Le sue curve, messe ben in evidenza sui social, continuano ad emozionare e a far impazzire numerosissimi ammiratori. La Salerno, tuttavia, ha condiviso sul suo profilo uno scatto particolare originario degli anni ’80. Sabrina, anche più di 30 anni fa, era una donna incantevole con una sensualità fuori dal comune.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Chiara Nasti è una dea: sorriso meraviglioso e décolleté da infarto – FOTO

Sabrina Salerno e lo scatto dagli anni ’80: l’incredibile rivelazione di un cameraman