Scuola, Mattarella: “Risorsa decisiva per il futuro della comunità”

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda Maria Montessori nel giorno del suo 150esmo compleanno e rimarca l’importanza della scuola

“La comunità della scuola è risorsa decisiva per il futuro della comunità nazionale, proprio in quanto veicolo insostituibile di socialità per i bambini e i ragazzi: ne comprendiamo ancor più l’importanza dopo le chiusure imposte dalla pandemia”.

Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha parlato oggi della scuola in occasione del 150esimo anniversario della nascita di Maria Montessori. La cita come un esempio indimenticabile, come colei che è tra quei modelli che invitano “ad affrontare efficacemente le responsabilità di questo momento difficile”.

Il riferimento al dibattito accesissimo sul ritorno sui banchi al tempo del coronavirus è più che tangibile. Dopo il tema dei banchi, mascherine e distanziamento a scuola oggi Governo e Regioni tornano a confrontarsi su un altro tema caldo in vista della ripresa della scuola, quello dei trasporti.

I presidi pensano ad una possibile autocertificazione dei genitori per i minori. Dall’altra parte circa 9 mila infermieri si propongono per sorvegliare gli edifici scolastici e verificare l’applicazione delle misure anti-Covid.

Scuola, Mattarella ricorda Maria Montessori

E nel suo discorso rivolto al mondo della scuola Matterella riserva un dolce ricordo a Maria Montessori nata 150 anni fa a Chiaravalle. “La sua umanità, i suoi studi, la sua coraggiosa esperienza di educatrice, hanno impresso un segno profondo nelle scienze pedagogiche e indicato orizzonti nuovi per la scuola”.

Un grande beneficio questo per milioni di giovani in ogni parte del mondo, ricorda Mattarella, che grazie agli insegnamenti della Montessori hanno fatto crescere la propria personalità nel pieno della loro libertà.

Negli anni più difficile del Novecento Maria Montessori “è riuscita a infrangere antichi pregiudizi” ha ribadito il Capo dello Stato. Lei che è riuscita a portare nella scuola nuovi metodi di insegnamento dimostrando l’insensatezza di quelli che si basavano sull’autoritarismo.

Montessori ha aperto “la strada a un percorso di crescita dei bambini basato sulla piena espressione della loro creatività, nella formazione responsabile alla socialità”.

