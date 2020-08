Ogni paese europeo affronta la ripresa della scuola con disposizioni anti-Covid differenti. Anche sull’utilizzo della mascherina non c’è uniformità.

Il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico italiano Agostino Miozzo pochi giorni fa ha constatato che «non c’è un Paese che faccia quello che fa il Paese limitrofo».

In particolare, in queste ore l’attenzione è soprattutto rivolta al tema dell’uso delle mascherine che non sarà obbligatorio ovunque in modo indiscriminato.

Dando uno sguardo alle disposizioni che sono state adottate dagli altri paesi europei è evidente che l’approccio può essere molto diverso.

In Spagna tutti gli alunni a partire dai sei anni dovranno indossare la mascherina in classe. Inoltre i bambini di ogni “gruppo di convivenza stabile” saranno tenuti separati da quelli di altri gruppi.

In Francia tutti gli adulti che saranno presenti nelle scuole saranno tenuti a indossare la mascherina sanitaria e la porteranno anche tutti i bambini a partire dai sei anni di età ma il Governo non fornirà i dispositivi di protezione individuale salve dimenticanze.

La riapertura della scuola nel Regno Unito e in Germania

Anche nel Regno Unito si userà la mascherina a scuola anche se non in classe.

La ripartenza della scuola in questi giorni nelle scuole di ogni ordine e grado del Regno Unito, paese che ha subito 41.500 morti per Covid, prevede che le mascherine siano indossate dagli studenti delle scuole secondarie che abbiano compiuto 12 anni, dagli insegnanti e da tutto il personale.

Inizialmente l’obbligo sarà vigente solo nelle aeree a più alto contagio.

In ogni caso i presidi dei singoli istituti potranno disporne l’uso se reputato necessario.

In Germania, infine, saranno vigenti le medesime misure anti coronavirus su tutto il territorio ma i Laender avranno la facoltà di decidere in merito all’obbligo di utilizzo delle mascherine.

