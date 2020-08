Zodiaco, scopriamo quali sono le coppie di segni meno compatibili

Esistono dei segni zodiacali che appaiono incompatibili, rendendo improbabile un rapporto di duraturo: scopriamo quali sono queste coppie

Per far funzionare una relazione ci vuole impegno e ci vuole anche affinità caratteriale. Non sempre le differenze in una coppia rappresentano un ostacolo insormontabile, ma spesso accade. Nonostante ci siano anche parecchi fattori esterni a intervenire, i segni zodiacali portano gli individui a possedere determinate caratteristiche che potrebbero essere incompatibili tra loro. Scopriamo quali sono ad esempio quattro delle coppie più improbabili dello Zodiaco.

Le coppie di segni meno compatibili

Non sarà facile trovare coppie composte da un un segno Ariete e un segno Bilancia, i loro modi di vivere la vita e le difficoltà sono molto diversi. L’Ariete emerge in maniera più intensa, in ogni aspetto. La Bilancia possiede invece un equilibrio tale che non le permette di restare serena accanto a qualcuno sempre pronto a uscire dagli schemi. Le discussioni sarebbero all’ordine del giorno, ognuno proverebbe a far emergere nell’altro la parte di sé che vorrebbe rivedere nell’altro. Non si andrebbe molto lontano così.

Lo stesso vale per i Pesci e il Capricorno che si trovano su poli opposti all’interno della sfera emotiva. Il primo è per definizione un segno di sognatori, mentre il secondo tiene i piedi sempre molto saldati a terra. I nati sotto il segno dei Pesci sono spesso sensibili, amano la tranquillità e i toni pacati. Non si può dire lo stesso per i nati sotto il segno del Capricorno, spesso fermo sulle proprie posizioni, tende a non mostrare le proprie emozioni e a non saper gestire il rapporto con un segno così poetico. Una relazione tra i due sembra molto improbabile.

Altri due segni piuttosto incompatibili sono i Gemelli e il Cancro. È raro che il segno dei Gemelli si lasci andare a romanticherie, cosa molto apprezzata dal segno del Cancro. Quest’ultimo brama una relazione stabile, basata sulla fiducia e sulla fedeltà, i Gemelli invece non sono particolarmente inclini a relazionarsi in modo serio. Sempre pronti a divertirsi, hanno delle difficoltà a rimanere fedeli quando non si sentono molto coinvolti in una relazione.

Infine tra le coppie più improbabili dello Zodiaco ci sono lo Scorpione e il Toro. Anche loro vedono il rapporto e la vita in maniera differente, con lo Scorpione che non esita a porre dinnanzi a tutto la propria libertà e i propri sogni, mentre il Toro rimane più ancorato a valori come quello del matrimonio. Eppure spesso questo per lo Scorpione potrebbe rappresentare una sorta di catena che non gli permetterà di volare. Potrebbero avere in qualche occasione degli interessi comuni, ma diversa prospettiva con la quale vedono le cose potrebbe portarli a discutere in più occasioni.

