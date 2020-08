Il test dell’albero di Karl Koch svela la nostra personalità

Il test dell’albero ideato negli anni ’50 da Karl Koch offre molti spunti di riflessione sulla personalità delle persone

Il test psicologico di Karl Koch sull’albero rivela importanti peculiarità della nostra sfera emotiva e della personalità di ognuno di noi. Di solito viene fatto svolgere ai bambini per la sua facilità d’esecuzione ma aiuta anche gli adulti nello scoprire tratti del carattere che tenevamo nascosti. Lo psicologo Charles Koch ha ideato il test dell’albero negli anni ’50. Per eseguire il test bisogna disegnare su un foglio bianco un albero con diversi colori tra cui scegliere. Il test può essere eseguito da tutti sopra i 6 anni di età. Ai bambini viene detto di disegnare due alberi, il primo come vogliono e il secondo diverso da questo. Se si disegna un albero senza il terreno o radici sottostanti può significare che non si ha stabilità emotiva. Mentre delle radici troppo grandi potrebbero voler dire che la persona in questione è instabile o soffre di repressione emotiva.

Test dell’albero: tronco e chioma

Se si dà vita a un albero dal tronco sottile siamo davanti a persone delicate e sensibili o che sono alterate da alcuni problemi esterni. Il tronco invece largo indica una emotività e impulsività troppo sviluppate con poco autocontrollo. Il tronco disegnato con linee rette vuol dire una grande precisione mentre se le linee sono ondulate siamo molto dolci e socievoli. La chioma dell’albero rappresenta il nostro interagire con il mondo esterno. Se la chioma è ristretta (di solito sono i bambini fino ai 9 anni che la disegnano così) e piccola è normale nei più piccoli visto che vuol dire che si ha un legame con il mondo infantile. La chioma grande invece vuol dire che si è narcisisti ma anche fantasiosi. La persona che disegna invece un albero senza chioma potrebbe avere problemi a livello cognitivo.

Una chioma a spirale denota che siamo delicati nel porgi e nel dialogare. Se la chioma dell’albero presenta delle foglie siamo davanti a un individuo vivace e infine se ha dei frutti abbiamo dei desideri da realizzare.

