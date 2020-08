Tragedia Marina di Massa, la 14enne aveva una dote particolare

Una domenica in tragedia quella che si è consumata ieri. Morte due sorella che dormivano in una tenda schiacciate da un albero. Una era una promessa del judo

Una domenica di tragedia quella che si è consumata ieri a Massa Carrara. Un albero è crollato su una tenda da campeggio dove dormivano tre sorelle con la loro famiglia. Una forte tromba d’aria ha colpito la zona, per via di tutto il maltempo che ha flagellato il Nord e centro Italia.

Delle tre sorelle, la più grande di 19 anni si è salvata ed è stata ferita solo in modo lieve, per le altre due, invece non c’è stato scampo. A perdere la vita Jannat Lassiri, la più piccola, morta sul colpo, avrebbe compiuto 3 anni il prossimo novembre e sua sorella di 14 anni, Malak Lassiri, promessa del judo. Nella tenda c’erano anche il fratello di 9 anni, lo zio e i genitori, tutti rimasti fortunatamente illesi.

LEGGI ANCHE –> Ragazzo di 18 anni morto durante una vacanza: indagano i carabinieri

Tragedia Marina di Massa, il cordoglio del premier Conte

La famiglia, di origini marocchine ma residente a Torino, aveva scelto il campeggio “Verde mare” alla Partaccia, a Marina di Massa, per trascorrere le vacanze di fine agosto. Sarebbero dovuti partire sabato, secondo quanto riportato da altre famiglie del campeggio, ma si sono trattenuti per via del maltempo. Ed è qui che invece ha vissuto una immane tragedia.

Malak è stata portata all’ospedale Apuane in rianimazione, tutto inutile. La 14enne non ce l’ha fatta per via delle ferite troppo gravi. Anche il resto della famiglia è arrivata in ospedale ma con ferite molto lievi.

Malak Lassiri amava il judo ed era un’allieva della scuola di arti marziali Jigoro kano di Torino. Fino ad ora aveva ottenuto degli ottimi risultati. Si era innamorata di questo sport guardando e seguendo la sorella più grande, atleta da tempo qualificatasi anche alle competizioni giovanili regionali di judo. La società sportiva sulla propria pagina Facebook ha pubblicato un fiocco nero come foto del profilo in segno di lutto per la perdita di Malak.

LEGGI ANCHE –> Muore durante un bagno in mare: inutili i tentativi di soccorso

Anche il premier Giuseppe Conte ha espresso alla famiglia il suo cordoglio per questo fatto di cronaca sconvolgete. In un tweet ha scritto: “La tragica scomparsa delle due sorelle che erano in vacanza a Marina di Massa ci addolora profondamente. Una vacanza tramutata in tragedia. Un forte, commosso abbraccio ai genitori e ai loro familiari”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.