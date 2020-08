Valentina Vignali seno doppio in prima vista: c’è da star male – FOTO

Valentina Vignali ha condiviso sui social network una foto scattata alle Isole Eolie in Sicilia insieme a una sua amica: lato A in primo piano per entrambe

Visualizza questo post su Instagram Lipari 🌺🍋🏡 #Eolie Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali) in data: 30 Ago 2020 alle ore 6:03 PDT

La cestista Valentina Vignali ha condiviso un selfie insieme a una sua amica bionda su una barca nell’azzurro del mare delle Isole Eolie, precisamente a Salina. Entrambe appaiono abbronzate e in forma con il Lato A in primo piano per la gioia dei follower su Instagram, che hanno commentato in tanti. Lo scatto ha ricevuto già oltre i 98 mila like. Ma non tutti apprezzano la modella. Qualche settimana fa infatti Valentina ha postato su Instagram un’immagine di lei sempre su una barca alle Cinque Terre. Tra i commenti c’è stato un utente che l’ha criticata affermando che è famosa solo grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello. La persona in questione ha scritto anche che come cestista e modella non ha avuto successo ma solo come influencer dopo “non aver fatto nulla in una casa”. Ha ammesso di invidiare persone come lei che hanno una bella vita senza “spiccare in intelligenza” e senza merito.

Valentina Vignali: la foto all’Eolie e la risposta all’hater