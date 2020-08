Valentina Vignali, tre lati B al vento: mai vista una cosa del genere – foto

Valentina Vignali ha decisamente esagerato sui social: la bellissima cestista ha postato uno scatto in cui sono presenti, oltre al suo, altri due lati B.

Valentina Vignali è uno dei personaggi del momento: la ragazza, seguitissima sui social, ama postare contenuti bollenti e piccanti sui social network in cui mette in mostra il suo splendido fisico e le sue curve da urlo. La Vignali, in questa estate caldissima, ha postato numerosissimi scatti in costume e in bikini facendo letteralmente impazzire la platea del web. La cestista, nella giornata di oggi, ha decisamente esagerato: il suo ultimo scatto condiviso in rete ha lasciato tutti a bocca aperta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Maddalena Corvaglia, l’ex velina ha ancora un fisico pazzesco – FOTO

L’incredibile scatto di Valentina Vignali: tre lati B al vento