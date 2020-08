Vanessa Incontrada, spunta il suo nome per il Festival di Sanremo

Spunterebbe il nome dell’attrice e conduttrice Vanessa Incontrada tra le papabili spalle di Amadeus che anche nel 2021 guiderà il Festival di Sanremo

Per la 71esima edizione del Festival di Sanremo confermato al timone Amadeus che sarà accompagnato per il secondo anno consecutivo da Fiorello. Sebbene l’emergenza sanitaria renda l’organizzazione piuttosto incerta, ad oggi l’evento musicale italiano più atteso dell’anno è stato confermato per Marzo 2021. Come sempre si scatena la curiosità su chi affiancherà il duo e aiuterà nella conduzione delle cinque serate. Iniziano a spuntare i primi papabili nomi e sembrerebbe essercene uno che spicca più di altri al momento.

Vanessa Incontrada possibile spalla di Amadeus

Per Sanremo 2021 si è fatto il nome dell’attrice e conduttrice Vanessa Incontrada che debutterebbe così sul palco dell’Ariston. Lo ha riferito anche Platinette nella sua rubrica su DiPiù Tv, esprimendo anche il suo entusiasmo per questa possibilità. “Sarebbe un Festival di sorrisi“, ha fatto notare. E visti i tempi uno degli obbiettivi sarà sicuramente quello, rendere l’evento più leggero e spensierato possibile. Nel 2001 era stata lei ad affiancare Pippo Baudo nella conduzione di Sanremo Giovani, ma non ha mai avuto la possibilità di presentare lo show principale.

Vanessa Incontrada ha alle spalle più di vent’anni di televisione avendo condotto numerosi programmi, dal Festivalbar a Zelig fino ai Wind Music Awards, e preso parte a numerose fiction portando avanti anche la sua carriera da attrice. Sarebbe quindi perfettamente in grado di affrontare il tanto temuto palco di Sanremo.

Questa settimana Vanessa Incontrada tornerà in tv con i Seat Music Awards, accanto a Carlo Conti. In diretta dall’Arena di Verona saranno trasmessi su Rai1 in due serate, mercoledì 2 e sabato 5 settembre. Un evento musicale benefico che andrà a raccogliere fondi per i lavoratori del settore dello spettacolo.

