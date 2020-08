Caso di positività al Covid-19: disposta la chiusura di una scuola

Dopo un caso di contagio da Covid-19, è stata disposta la chiusura di una scuola a Verbania: l’Istituto d’Istruzione Superiore “Lorenzo Cobianchi”.

Prosegue incessante il dibattito sulla riapertura delle scuole a settembre. Con l’aumento dei casi di coronavirus registratosi in questi giorni, difatti, non sono pochi i timori in merito all’inizio del nuovo anno scolastico. Nonostante le scuole non abbiano ancora aperti i battenti si è già registrato il primo caso di chiusura. È accaduto a Verbania, dove è stata disposta la sospensione dell’attività didattica dell’istituto superiore Cobianchi, la più importante scuola del Verbano Cusio Ossola, per via di un caso di contagio da Covid-19. A risultare positivo un utente entrato recentemente all’interno dell’istituto.

Leggi anche —> Coronavirus, scoppiano altri focolai in Italia: ecco dove si trovano

Verbania, caso di Covid-19 a scuola: chiude per sanificazione dei locali l’Istituto Lorenzo Cobianchi

Un istituto scolastico è stato chiuso dopo un caso di contagio da Covid-19. La scuola in questione è l’Istituto d’Istruzione Superiore “Lorenzo Cobianchi” di Verbania, il più importante della provincia di Verbano Cusio Ossola. Stando a quanto riferito dalla stessa preside Vincenza Maselli, attraverso una nota pubblicata sull’homepage del sito web, l’attività scolastica è stata sospesa da oggi, lunedì 31 agosto, a seguito della positività di un utente che recentemente era entrato nell’edificio. La decisione è arrivata per permettere lo svolgimento di un intervento di sanificazione dei locali dell’istituto.

“La sicurezza – prosegue la nota della dirigente- degli alunni e di tutto il personale scolastico è, per l’istituto Cobianchi, prioritaria rispetto a qualsiasi altro interesse“. La preside Maselli ha concluso spiegando che la riapertura della scuola avverrà quando i lavori di sanificazione verranno ultimati così da consentire l’accesso al personal in totale sicurezza: “La data – chiosa la dirigente- verrà comunicata il prima possibile“.

Leggi anche —> Covid, il Governo si affida a Crisanti: allo studio un piano di sorveglianza

Leggi anche —> Covid-19, riapertura delle scuole: la proposta del professor Massimo Galli

L’Istituto Cobianchi comprende numerosi corsi in ambito tecnico, tra cui Chimica, Meccanica Elettrotecnica e Biologia, e liceale, della quale fanno parte Scienze Umane e Sociali, Linguistico-Moderno e Scientifico Tecnologico.