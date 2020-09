Angelica Massera, sexy in costume, scollo super e lato A in bella vista – FOTO

Angelica Massera su Instagram mostra il meglio di sé in spiaggia. Scollatura e costume da favola e il web impazzisce per lei

Visualizza questo post su Instagram Te sembra ‘n giambellone? 😂🍩 #siciliabedda #vacanzeitaliane Un post condiviso da Angelica Massera (@angelicamasseraofficial) in data: 29 Ago 2020 alle ore 9:46 PDT

Saluta settembre Angelica Massera dal suo profilo Instagram e si mostra più sexy che mai. La super mamma più famosa del web mostra a tratti anche i suoi lati più sensuali ed intriganti di giovane donna bella come il sole.

Lei che ci ha abituati alla sua voce esilarante, riportando sul web le difficoltà e le giornate tipo di ogni donna e mamma, si mostra in tutto il suo splendore. 35 anni e due bambini, oggi Angelica è una donna soddisfatta per quello che ha costruito nella sua vita professionale e privata.

Spesso troppo intenti ad ascoltare le sue gag molti hanno messo in secondo piano la sua bellezza, fine ed inimitabile. Angelica mostra un fisico invidiabile, curato e degno di una ragazzina di 20 anni. Questa estate ci ha deliziato con i suoi scatti in costume, al mare, sempre in compagnia dei suoi piccoli. E c’è da dire che l’ultimo li batte tutti ed è veramente straordinario.

LEGGI ANCHE -> Francesca De Andrè: lato A bombastico e sguardo super sensuale – Foto

Angelica Massera, in rosso in spiaggia: decolleté bombastico