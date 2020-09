Barbara D’Urso, intimo trasparente e décolleté esplosivo in primo piano – FOTO

Barbara D’Urso posta su Instagram un selfie che lascia intravedere l’intimo nero trasparente ed il generoso décolleté.

Barbara D’Urso è rientrata a lavoro, lo aveva già annunciato nei giorni scorsi. Attualmente si trova presso gli studi di Cologno Monzese per lavorare ai suoi programmi che la vedranno impegnata nei prossimi mesi. In più occasioni rende noto il suo rientro su Instagram: posta infatti degli scatti dal suo camerino, condividendo con i follower un prima e un dopo make-up. Accanto alle foto, la conduttrice usa gli hashtag #backtowork ed il suo celebre #colcuore.

Molti non possono non notare l’intimo nero trasparente della conduttrice che fa impazzire i suoi fan. Una scollatura generosa in primo piano, che fuoriesce dall’intimo. Del resto i suoi follower sono abituati alle pose sexy della conduttrice che mettono in risalto la stupenda forma fisica e le curve tanto desiderate dagli uomini. Anche in questo caso fioccano gli apprezzamenti. Nello scatto senza trucco, la conduttrice napoletana indossava un outfit animalier molto sexy, un look audace nonostante il viso acqua e sapone.

Barbara D’Urso si conferma regina di Canale 5

Alla Barbara Nazionale – dopo un periodo di relax trascorso nella sua terra d’origine, in provincia di Napoli – aspetta un’intensa stagione invernale su Canale 5. Il palinsesto infatti ha confermato i tre programmi della D’Urso, tra cui Domenica 5 interrotto nei mesi scorsi a causa dell’emergenza Covid.

La prima puntata di Pomeriggio Cinque andrà in onda il 7 settembre, Domenica Live il 13 settembre. Confermato anche il programma serale Live-Non è la D’Urso. Infine, sarà impegnata anche nella conduzione del reality Grande Fratello Nip.

