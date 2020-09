Beatrice Valli commenta le donne senza figli: bufera sui social. L’influencer ha fatto infuriare il web per quanto dichiarato in una storia su Instagram: “Sei ignorante”.

Beatrice Valli ha da poco messo al mondo la sua terza bambina, Azzurra. Da anni è una delle influencer più amate del web, perché a differenza di altre lei e Marco hanno fatto le cose sul serio. Non si sono mai lasciati, mai un momento di crisi importante e la loro famiglia è amatissima sui social. Azzurra è nata durante la quarantena, infatti ci sono stati tanti momenti teneri in cui Marco andava a fare visita a Beatrice sotto la finestra dell’ospedale. Al ritorno a casa, ha trovato una bellissima sorpresa ad aspettarla. Tanto amata, ma oggi tanto “odiata” per delle dichiarazioni che ha fatto nelle sue storie di Instagram.

Beatrice Valli nel mirino del web: “Le donne senza figli che dicono…”

In una storia su Instagram, hanno chiesto a Beatrice: “è faticosa la vita con tre bimbi?”. Lei ha risposto: “Quando donne senza figli mi dicono: sono stanca. Non oso immaginare con tre figli cosa possano dire!”. Questo ha scatenato la rabbia dei suoi followers su Twitter. “Chi studia, chi lavora, si occupa della propria casa o di altro, secondo te si riposa?”. Oppure in tante che le hanno fatto notare di essere in una posizione di privilegio, perché anche se si stanca avendo dei figli, si riposa facendo delle vacanze super rilassanti. Così e tanti altri commenti che la attaccano.

Beatrice risponderà a queste critiche o se le lascerà scivolare addosso?