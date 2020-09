Beautiful, anticipazioni puntata 2 settembre: la promessa di Xander

Beautiful, anticipazioni: Brooke, Donna e Katie discutono del futuro di Hope. Nel frattempo Xander è fuori di sé e fa una promessa inquietante…

Alla Forrester Creations si respira un clima tesissimo. Le tre sorelle Logan sono turbate dalla notizia dell’imminente matrimonio di Hope e fanno di tutto per dissuaderla. “Lo guardi come guardavi Liam?” la incalza Katie, convinta che la nipote non ami veramente Thomas. Ed effettivamente è così, Hope non ha problemi ad ammetterlo. Ma Douglas ha bisogno di una mamma e Hope desidera talmente tanto un figlio da poter chiudere un occhio su chi sarà il suo futuro marito. Nel frattempo Xander ha in mano le prove che Thomas era con Emma il giorno della sua morte ed è disposto a tutto pur di fargliela pagare. Ad opporsi è Zoe, che ha paura di cosa potrebbe succedere quando il vaso di Pandora si aprirà ed il segreto sulla vera identità di Beth/Phoebe verrà fuori. In un ultimo disperato gesto di fermare il fidanzato, Zoe contatta Thomas. Solo quando lui li raggiunge, però, si rende conto che forse non è stata una buona idea.

Beautiful, anticipazioni: Xander fermerà Thomas a tutti i costi

Dalle anticipazioni americane scopriamo che Thomas smetterà di aver visto Emma precipitare. Ormai non può più negarlo: era lì, i dati GPS raccolti da Xander lo confermano. Tuttavia il giovane Forrester continuerà a negare qualsiasi coinvolgimento nel tragico incidente. Xander non gli crede e minaccia di denunciarlo per l’omicidio di Emma. Se il suo non è stato omicidio, è stata comunque omissione di soccorso e lui non ha alcuna intenzione di lasciarlo impunito. In un impeto di rabbia e disperazione, Xander promette che farà pagare a Thomas tutte le sue colpe.

Sempre dalle anticipazioni americane scopriamo che Steffy, Liam e Ridge avranno un confronto molto acceso sul futuro matrimonio di casa Forrester.

