Belen Rodriguez in piscina mette solo gli slip, il seno è al vento – FOTO

Belen Rodriguez in piscina mette solo gli slip, il seno è al vento. La showgirl argentina ha fatto impazzire i suoi fans con gli ultimi scatti al mare

Belen Rodriguez è sicuramente la showgirl per eccellenza. L’argentina fa impazzire gli italiani da più di dieci anni: con la sua bellezza mediterranea non ha mai smesso di essere apprezzata, anche ora che sta andando avanti con gli anni e non è più una ragazzina.

Belen Rodriguez bellissima che si rilassa in piscina, meravigliosa creatura

B

Belen in questo periodo si sta godendo l’estate, dopo la fine ufficiale del suo matrimonio con Stefano De Martino. I due erano tornati insieme per la gioia dei loro fans: erano felicissimi e stavolta le cose sembravano essere serie. Lei stessa aveva dichiarato che essendoci un figlio di mezzo volevano essere sicuri questa volta, e lo erano. Purtroppo però nella vita niente è sicuro e pare che il loro matrimonio non abbia retto alla quarantena che c’è stata qualche mese fa a causa del covid. In questi ultimi mesi ci sono state tantissime voci a riguardo, sulla fine del loro matrimonio e sull’arrivo di altre persone, ad esempio si parlava di Alessia Marcuzzi. Stefano e la conduttrice si sono fatti una bella risata quando sono cominciate a circolare queste voci.

Belen intanto sui social continua ad essere amatissima. Tutti i suoi scatti collezionano tantissimi likes, commenti e apprezzamenti. Anche sua sorella Cecilia non è da meno.