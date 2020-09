View this post on Instagram

POLPETTE DI TONNO E PATATE Ricetta Facile di Benedetta . —– INGREDIENTI —– . 500 gr di patate bollite 320 gr di tonno sott'olio sgocciolato 1 uovo 30 gr di formaggio grattugiato 1 mazzetto di prezzemolo tritato qb Sale 80 gr (circa) di pangrattato + q.b. per la panatura Olio per friggere . —– PROCEDIMENTO —– . Per preparare le polpette di tonno e patate per prima cosa schiacciamo le patate bollite con una forchetta e aggiungiamo il tonno sott'olio sgocciolato. Aggiungiamo l'uovo, il formaggio grattugiato, il prezzemolo tritato, saliamo a piacere e mescoliamo tutti gli ingredienti, aiutandoci con la forchetta. Uniamo poco alla volta il pangrattato e incorporiamo. Mescoliamo bene fino ad ottenere un composto lavorabile con le mani. Prepariamo una ciotola capiente con altro pangrattato per la panatura e diamo forma alle polpette, per lavorare più facilmente l'impasto ungiamo le mani con un po' di olio. Passiamo poi le polpette nel pangrattato. Portiamo una padella sul fuoco e facciamo scaldare l'olio per friggere. Friggiamo le polpette girandole spesso e poi scoliamo, su carta assorbente, quando sono ben dorate. In alternativa, se non vogliamo friggere le polpette possiamo anche cuocerle al forno. Nel preparare le polpette che vogliamo fare al forno diamo una forma leggermente schiacciata e meno rotonda, in questo modo avremo una cottura perfetta. Mettiamole su una teglia da forno, ricoperta di carta forno, aggiungiamo un filo d'olio extra vergine d'oliva e facciamo cuocere a 180° per circa 30 minuti. Le nostre polpette di tonno e patate sono pronte per essere portate in tavola!