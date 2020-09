Bianca Guaccero in bikini su Instagram, fisico mozzafiato – FOTO

Bianca Guaccero, l’attrice e presentatrice pugliese amata molto in Tv, in uno scatto su Instagram indossa un bikini che non nasconde il fisico muscoloso e sexy.

Bikini colorato e sorriso smagliante, così si mostra Bianca Guaccero su Instagram. La pugliese si gode le vacanze nella sua amata regione. Il bikini non lascia spazio all’immaginazione, fisico asciutto e un evidente addominale scolpito. Merito dell’attività fisica che la conduttrice di Detto Fatto pratica costantemente e che ha assunto come stile di vita. Relax, smile e friends, così scrive la Guaccero su Instagram anche se le foto la ritraggono sola. C’è un tag, rivolto a chi ha scattato la foto – Gianzero – un amico della conduttrice.

Ciao estate, il saluto di Bianca Guaccero alle vacanze estive

Nostalgica Bianca Guaccero in questi scatti su Instagram, in cui annuncia la fine delle vacanze. La foto appena postata in realtà sembrerebbe appartenere ad altre foto che la stessa ha condiviso due giorni fa. In barca che guarda il tramonto con quel velo di malinconia. Non mancano gli apprezzamenti a Bianca, anche se qualche commento non è propriamente graditissimo, ma questo è noto ai personaggi della Tv sempre esposti alle critiche dei leoni da tastiera.

Bianca Guaccero riprenderà gli impegni lavorativi: è stata confermata anche quest’anno per condurre il programma Detto Fatto, in onda tutti i giorni dal 2 ottobre.

Ma non solo, presto la Guaccero tornerà a recitare: farà parte del cast insieme a Marco Bocci e Loretta Goggi in una fiction diretta da Cinzia TH Torrini. Un nuovo progetto lavorativo che la stessa ha accolto con forte entusiasmo.

