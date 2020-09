Terribile incidente sulla statale, si scontrano tre auto: morti e feriti

Due persone sono morte ed altre due sono rimaste gravemente ferite in un incidente consumatosi sulla strada statale 87 a Bojano, in provincia di Campobasso.

Gravissimo incidente stradale nella serata di ieri lungo la statale 87 nel territorio di Bojano, comune in provincia di Campobasso. Secondo le prime informazioni, tre auto si sono scontrate violentemente per cause ancora in fase di accertamento. Nell’impatto due persone hanno perso la vita ed altrettante sono rimaste ferite in maniera grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto i corpi dalle lamiere e li hanno affidati al personale medico del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso di due degli occupanti delle vetture. Gli altri due sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale del capoluogo molisano, dove si troverebbero ricoverati in gravi condizioni.

Campobasso, drammatico incidente sulla statale 87: due morti e due feriti in gravi condizioni

Nella serata di ieri, lunedì 31 agosto, un terribile incidente si è consumato in Molise lungo la strada statale 87. Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, tre auto si sarebbero scontrate, per cause ancora da accertare, nel territorio di Bojano, in provincia di Campobasso. Un impatto violentissimo costato la vita a due persone: un uomo di 72 anni di Sepino ed una donna 51enne residente in provincia di Benevento. Altre due sono, invece, rimaste gravemente ferite.

Sul posto in pochi minuti si sono precipitati i vigili del fuoco ed i sanitari del 118. I pompieri hanno estratto i corpi dalle lamiere dei veicoli, pesantemente danneggiati, e li hanno affidati ai medici. Il personale medico ha potuto solo constatare il decesso delle due vittime per cui ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano. I due feriti sono stati trasportati in codice rosso presso l’ospedale di Campobasso, dove, stando a quanto riferisce Fanpage, sarebbero ricoverati in gravi condizioni.

Intervenuti sul luogo della tragedia anche i carabinieri, gli agenti della Polizia Stradale del capoluogo molisano ed il personale di Anas. Le forze dell’ordine si sono occupate dei rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente. Tra le cause che hanno portato i tre veicoli a scontrarsi potrebbe esserci anche quella dell’asfalto viscido per via del maltempo che imperversava sulla zona.

Per permettere le operazioni di soccorso, i rilievi e la messa in sicurezza, il tratto stradale della statale 87 teatro del drammatico incidente è stato chiuso al traffico. Chiusura che ha causato significativi rallentamenti alla circolazione.