Caterina Balivo struccata sui social: lo scatto stupisce i followers FOTO

Caterina Balivo struccata sui social: lo scatto stupisce i followers. L’ex conduttrice di Vieni da Me ha pubblicato su Instagram una foto che ha fatto girare la testa ai suoi fans

Caterina Balivo ha pubblicato una foto su Instagram che ha fatto girare la testa ai suoi numerosi fans. Con una felpa verde, appena sveglia e struccata e con una tazza tra le mani, la conduttrice incanta i suoi followers pubblicando uno scatto per inaugurare questo nuovo mese che speriamo sia più fortunato di quelli precedenti.

Caterina Balivo struccata e spettinata sui social: inaugura così il mese di settembre

“Primo settembre, sei arrivato! E ora da dove si parte? riordino capelli e idee e ci rivediamo più tardi. Aggiorniamoci” scrive come didascalia su Instagram. La conduttrice tornerà presto in onda: ma con quale programma? A giugno ha annunciato che avrebbe finito la sua avventura a Vieni da Me. Ciò significa che da questo autunno la vedremo sicuramente in un programma tutto nuovo, lo pensano tutti perché in questi anni abbiamo sempre visto Caterina pronta a nuove sfide e nuove avventure.

