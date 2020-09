Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ritorno di fiamma? Gli indizi. Dagospia lancia le ultime indiscrezioni sulla coppia

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez stanno tornando insieme? Non si può nascondere che i due abbiano vissuto un momento di crisi di recente, tutti lo hanno notato, soprattutto perché improvvisamente le loro vite sembrano essersi separate. Sono stati citati diversi flirt, tutti associati ad Ignazio, come DIletta Leotta e Anna Safroncik. Cecilia si è divertita a lanciare frecciatine a Moser, o almeno è questo che hanno avvertito i fans della coppia.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno tornando insieme? I segnali recenti non lasciano dubbi

Ignazio e Cecilia sono pronti a voltare pagina o a voltare pagina insieme? Si lasciano così alle spalle i pettegolezzi che tanto hanno fatto parlare nel corso di questa estate. L’indiscrezione la lancia Dagospia. “Potevano due celebrità del calibro di Cecilia e Ignazio non riservarci un colpo di scena in questa virulenta fine estate? Dopo litigi, tira e molla, continui e addii definitivi, la coppia più trucida del Just Cavalli di Porto Cervo sta per ricomporsi. Resta una domanda: perché Ignazio non è ancora rientrato dal Portogallo?”.

