Chiara Biasi pubblica una foto dove mostra un addome scolpito-FOTO

Chiara Biasi abbronzata e con un addome scolpito ad Ibiza è uno spettacolo della natura

La bella influencer è ad Ibiza come ogni estate, è un’amante dell’Isola più frequentata del mondo. Dopo un giro a Napoli e uno in Puglia è volata a Ibiza. Il giro che hanno fatto praticamente tutti i Vip e non Vip. Vista l’incertezza sui viaggi a causa dell’emergenza coronavirus, tutti hanno voluto cominciare a piccoli passi rimanendo in Italia, ma quando la situazione si è stabilizzata molti hanno deciso di non rinunciare alla magica Isla bonita.

Anche la Biasi non ha resistito ed è partita insieme al suo solito gruppo di amiche, tra cui è sempre presente Gilda Ambrosio, ex fiamma di Stefano De Martino. Le due sono amiche inseparabili, dove c’è una trovi anche l’altra di solito. Infatti ad Ibiza sono insieme e si divertono tantissimo tra uscite serali e bagni al mare.

Gilda e Chiara amiche inseparabili anche durante la quarantena

Gilda e Chiara sono carissime amiche, così care da trascorrere la quarantena insieme a Milano. In molti hanno criticato questa scelta delle due famose influencer, ma la loro risposta non è tardata ad arrivare. La Biasi infatti inferocita dai commenti negativi del popolo del web, decide di chiarire le cose con una storia Instagram, spiegando i fatti. A quanto pare sono diversi i motivi che hanno spinto le due amiche a passare parte della quarantena insieme.

Il primo è che purtroppo nel palazzo di Gilda in quel periodo si era rotto un tubo, e l’influencer, come anche i sui condomini sarebbe rimasta senza acqua calda per giorni. Impaurita per questa situazione, che certo non fa piacere a nessuno ha contattato l’amica e questa l’avrebbe invitata a casa sua. Inoltre la Biasi ha rivelato che la presenza dell’Ambrosio per lei è stata fondamentale.

La Biasi infatti soffre di gastrite e calcoli biliari perciò aveva grosse difficoltà. Se Gilda non fosse arrivata a casa della Biasi, la giovane avrebbe dovuto intraprendere un viaggio, per raggiungere la madre che vive a Pordenone, luogo di nascita dell’influencer.

