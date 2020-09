Clamoroso scandalo in Rai, lascia la moglie per il famoso conduttore – FOTO

Anche gli studi di “Io e te” sembrano aver creato uno scandalo che vede coinvolti Santino Fiorillo e un noto agente che ha lasciato la moglie per lui

Chi è Santino Fiorillo, il valletto di “Io e te”? Del giovane Santino Fiorillo si sa davvero pochissimo. Il valletto di “Io e te” è originario di Salerno, dove si è laureato in Comunicazione con una tesi in cui parlava dell’evoluzione della cronaca rosa. È diventato però uno dei volti noti del programma del pomeriggio di Rai 1 condotto da Pierluigi Diaco. Santino nelle varie puntate ha il compito di porre domande particolari ai vari ospiti intervistati e trattare la rubrica “Cartolina divina” che si occupa di trattare le storie di vari personaggi del passato e presente storico.

Sicuramente si è fatto conoscere per la sua statura esile ed i capelli biondi, il sorriso vispo e l’atteggiamento mai aggressivo ma sempre dolce e garbato. È attivissimo sui social ma non ci sono molte informazioni che lo riguardano nel web per quanto riguarda la sua vita privata.

Intanto il programma è stato sospeso per un caso di Covid nel personale, ed è scattato il tampone anche per il conduttore Pierluigi Diaco che si è sottoposto sia a tampone che ad esame sierologico. I risultati sono entrambi negativi. “Io ho effettuato sierologico e tampone al San Gallicano: sono negativo. Stanno facendo esami anche tutti gli altri del gruppo di lavoro”, ha detto Diaco ieri intervenendo da remoto durante la trasmissione “La vita in diretta” condotta da Andrea Delogu e Marcello Masi su Raiuno.

Santino Fiorillo potrebbe essere l’amante di un noto agente dell’azienda