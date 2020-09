Conserva un panino di MacDonald’s per 24 anni: i risultati su TikTok

Una donna ha deciso di conservare un hamburger e delle patatine di MacDonald’s. Dopo 24 anni ha ripreso e pubblicato il risultato su TikTok: ecco cos’è successo.

Aly Sherb, una donna americana, ha deciso di mettere in atto un esperimento durato ben 24 anni. La donna ha preso questa decisione nel 1996 quando, dopo essere stata a MacDonald’s, decise di conservare hamburger e patatine fritte nell’armadio, così da verificare i cambiamenti del tempo sul cibo del noto fastfood.

Qualche giorno fa ha deciso di aprire il cartone che conteneva i resti di oltre vent’anni fa, e di mostrarli alla platea di TikTok. Nel video (che trovate a questo link) sua nonna mostra il cibo comprato nel ’96: l’aspetto è impressionante.

Leggi anche –> Freddie Mercury ancora vivo? Il mistero dei regali che i parenti ricevono a Natale

Cos’è successo dopo 24 anni

Non è stato spiegato di quale menù si trattasse, ciò che è certo che sia il pane che la carne non sono molto diversi da quando sono stati comprati, oltre vent’anni fa.

Così come le patatine: conservano quell’aspetto impeccabile che tutt’oggi le fa sembrare appetitose.

Certo, qualcosa è cambiato, ma non troppo: il cibo non è marcito, da non crederci!

Leggi anche –> Batterio killer che ha ucciso quattro bambini: “Annidato in un rubinetto”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter