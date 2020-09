Cristina Buccino, posa alla moda con vestitino corto: da impazzire – FOTO

La showgirl, oggi web influencer, Cristina Buccino accende il desiderio di sensualità dei suoi fan di Instagram con una serie di pose da capogiro: chapeau!

Sicuramente tra le favorite del mondo Instagram regna sovente la candidatura di Cristina Buccino, la modella e showgirl che ha riscosso grande successo con la partecipazione a programmi di “lusso” della tv nazionale.

La 35enne nativa di Castrovillari, in Calabria ha iniziato la sua carriera da protagonista televisiva, sedendo accanto a Pupo nel gioco Tutto per Tutto. Poi il trasferimento nella Capitale ha allargato gli orizzonti di scelta con un seguito anche nella moda, grazie al programma Veline.

In seguito al successo di Veline dove riesce a racimolare un ottimo secondo posto, Crsitina debutta al fianco di Carlo Conti nei piani alti dei palinsesti Rai. Qui ricopre il ruolo di ragazza immagine, che la attira in direzione dei reality show, come L’Isola Dei Famosi che le apre uno spiraglio per il ruolo che poi andrà a ricoprire in futuro: la web influencer.

Cristina Buccino, mai banale su Instagram mostra un fisico sbalorditivo: fan in estasi