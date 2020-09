Dayane Mello irresistibile in piscina. Una bomba di sensualità è la modella brasiliana che su Instagram concede una foto da urlo

Traffico intasato su Instagram. Tutta colpa di Dayane Mello, la modella brasiliana che ha fatto andare completamente in tilt il web per via della sua ultima foto social. Una bomba sexy come non mai.

Dayane ci ha abituati alle sue forme conturbanti ma ogni volta è sempre peggio. Incetta di like e tripudio di commenti di apprezzamento per la modella che dal Brasile ha trovato in Italia una seconda casa. Fissa nel nostro Paese dal 2014, ormai è seguitissima sui social dove spopola a suon di scatti al cardioplasma.

La modella si è fatta conoscere partecipando a Ballando Con Le Stelle e subito dopo a L’Isola Dei Famosi nel 2017. Strage di cuori e liaison sognante con l’ex calciatore Stefano Bettarini. E pare che i reality le piacciano proprio tanto da esserne stata nominata reginetta.

Dayne infatti sarà una dei prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip. Cosa combinerà nella casa più spiata d’Italia? Intanto si diverta a stuzzicare i suoi oltre 92 mila followers. Ecco come.

Dayane Mello in piscina, lato A eccezionale: uno spettacolo vietato ai minori