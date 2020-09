Diletta Leotta stupenda e malinconica: “Ci dobbiamo salutare, ma mi sono divertita” FOTO

Diletta Leotta ha condiviso una foto sui social network in cui è al mare e saluta l’estate, le vacanze sono finite anche per lei ma la sua bellezza è sempre preponderante

Visualizza questo post su Instagram Tra luce e ombra Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 29 Ago 2020 alle ore 11:48 PDT

Diletta Leotta ha postato una foto in cui è al mare ma l’estate purtroppo è finita anche per lei. Nella didascalia infatti ha scritto: “Ciao mare, anche quest’estate mi hai fatto compagnia ma adesso devo ripartire”. La conduttrice sportiva di Dazn lascerà così la Sicilia, la sua Sicilia (è nata infatti a Catania) per tornare nella sua seconda città e alla sua nuova casa. In questo scatto veste con un abitino nero da cui si intravedono le sue forme strabilianti. Per lei si prospetta una stagione ricca di impegni visto che il 19 settembre inizia il campionato di Serie A e dovrà collegarsi dagli stadi italiani per i pre e post partita. Per Diletta non è stata un’estate molto serena dal punto di vista sentimentale vista la crisi e la successiva rottura con il fidanzato pugile Daniele Scardina.

LEGGI ANCHE -> Laura Chiatti posta su Instagram uno scatto e il web va in delirio-FOTO

Diletta Leotta dice arrivederci al mare della Sicilia