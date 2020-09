Elena Morali la foto bollente in spiaggia a Positano: che spettacolo – FOTO

Elena Morali stupisce sempre i suoi ammiratori pubblicando bellissime foto sui social network. Questa volta non è sola nello scatto a Positano…

Visualizza questo post su Instagram Tramonto con vista 😍✨🌅 @hotelpresident_ischia Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal) in data: 28 Ago 2020 alle ore 11:30 PDT

Elena Morali ha postato una foto su Instagram sulla famosa spiaggia grande di Positano con il meraviglioso panorama del mare e delle case arroccate della perla della Costiera Amalfitana. Ma i veri protagonisti di questo scatto sono la showgirl insieme al suo fidanzato, Luigi Mario Favoloso, un imprenditore noto anche per la sua storia con Nina Moric. Ma il passato è ormai alle spalle e i due ora si godono il tramonto della costiera. Lui è sul bagnasciuga e prende in braccio lei in un appassionato bacio. Tanti i commenti accanto allo scatto sul social network dei follower della Morali, la maggior parte di questi sono di complimenti per il loro amore, anche se non è mancata qualche parolina sarcastica. Lei ha scritto come didascalia allo scatto: “C’è un posto chiamato paradiso e questo posto è Positano”, sottolineando l’atmosfera di incanto e il bel momento con il suo compagno.

Lo scatto hot di Elena Morali e Luigi Mario Favoloso