Eleonora Pedron, le FOTO scattate da Fabio Troiano sono da incanto

Eleonora Pedron è stata ancora una volta immortalata dal suo compagno, l’attore Fabio Troiano, in due fantastiche foto sui social network

Visualizza questo post su Instagram ☁️ ~ @tombolotalasso #tuscany #thalasso 📷 @fabiotroiano Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron) in data: 28 Ago 2020 alle ore 9:09 PDT

La ex Miss Italia ha condiviso una doppietta di foto su Instagram scattate dal suo compagno Fabio Troiano, noto attore cinematografico. I due sono più innamorati che mai e hanno postato scatti in giro per l’Italia, ovunque abbiano passato le vacanze estive, sempre insieme. Lei è bellissima e sembra una ragazzina nelle immagini immortalate dall’attore 45enne. Sembra proprio che oltre a essere la sua fidanzata la Pedron sia anche la sua musa ispiratrice. Lui è molto innamorato con le sue coccole, complimenti, scatti in cui lei appare bellissima e sempre in forma. L’attrice ha 38 anni ed è nata il giorno in cui la Nazionale italiana ha vinto i mondiali in Spagna, il 13 luglio 1982. È come se questa data avesse influenzato la sua vita visto che lei è una grande appassionata di sport e calcio, tifosa della Juventus. Ha fatto la valletta nella trasmissione sportiva Controcampo. È stata anche fidanzata per molto tempo con uno sportivo, il motociclista Max Biaggi.

Le bellissime foto di Eleonora Pedron in bikini