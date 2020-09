Elettra, l’attacco di Selvaggia Lucarelli. Troppe serate ad agosto

Selvaggia Lucarelli bacchetta la popstar Elettra per aver fatto troppe serate ad agosto nonostante il covid-19. E’ scontro tra le due

In questo ultimo periodo post vacanze, il Covid-19 ha deciso di attaccare in particolar modo una parte della popolazione, stiamo parlando di giovani e vip. Questi ultimi nello specifico, stanno vivendo momenti delicati dopo aver frequentato locali e posti in Italia e non senza alcuna precauzione. Elettra Lamborghini su Instagram si è sfogata u in una serie di storie ha rivelato di conoscere molti colleghi positivi che però girano liberamente tra la gente. Dopo queste dichiarazioni non è tardato ad arrivare il commento dell’opinionista Selvaggia Lucarelli.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Veronica Ruggeri un’incanto a Sorrento, schiena nuda per la Iena

Selvaggia Lucarelli contro Elettra, l’accusa