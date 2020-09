Emma marrone, la bellezza in una FOTO. E le labbra ? Pazzesca

Emma Marrone si mostra al pubblico più bella che mai. Forte e determinata è riuscita a sconfiggere il suo nemico più grande

Emma Marrone è in splendida forma, l’estate le ha fatto proprio bene e finalmente per la cantante sono arrivate buone notizie. La donna è uscita definitivamente dalla malattia, così ha dichiarato sui social e in televisione. I suoi fan e il pubblico italiano non sta più nella pelle.

Emma Marrone, finalmente torna il sole