Eva Henger, tre FOTO tre lati B: c’è da impazzire – FOTO

Tutti pazzi per Eva Henger: l’attrice pubblica una foto regalando tre prospettive diverse del suo lato B e mandando in delirio tutti i fans.

Tutti pazzi per Eva Henger. L’attrice continua a regalare scatti mozzafiato ai followers mostrandosi in tutta la sua statuaria bellezza. Dopo le foto in cui sfoggia le curve mozzafiato fasciate da bikini striminziti, la Henger, nell’ultima foto pubblicata su Instagram, esagera condividendo una foto in cui mostra il lato B con tre pose diverse e tre diverse prospettive.

I like e i commenti dei fans sono arrivati puntuali e tutti hanno esaltato il fisico perfetto della Henger che esattamente uguale a quello di qualche anno fa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Gomorra, una protagonista mostra le gambe e sono pazzesche – FOTO bollente

Eva Henger, giacca sbottonata e senza reggiseno: web in visibilio